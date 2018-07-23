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Иордания может получить статус страны-гостя на ПМЭФ-2019
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Иордания может получить статус страны-гостя на ПМЭФ-2019 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Иордания может получить статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, говорится в сообщении фонда «Росконгресс».
Возможность выступления Иордании на ПМЭФ в статусе страны-гостя обсуждалась на встрече советника президента РФ Антона Кобякова с послом Иордании в РФ Амджадом Оде Адайле.
"Активное участие Иордании в предстоящем ПМЭФ-2019 будет иметь положительное влияние на динамику развития диалога между нашими странами во многих областях, главным образом в сфере экономики и торговли", — приводит фонд слова Кобякова.
В 2018 году в статусе страны-гостя на форуме выступили Франция и Япония, в 2017 году — Индия, в 2016 году — Италия. Статус страны-гостя дает возможность продемонстрировать экономические и технологические достижения, а также рассказать о культурных традициях.
Следующий Петербургский международный экономический форум состоится 6-8 июня 2019 года.
Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.
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