Асфальт отремонтировали во дворе на Инженерной

Во дворе дома 10, корпус 2 по Инженерной улице привели в порядок асфальт. Работы выполнили после обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» с соответствующей просьбой. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)