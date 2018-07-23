Пенсионеров Алтуфьева приглашают на бесплатные занятия гимнастикой

Занятия гимнастикой организованы в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в колледже имени П. А. Овчинникова на Бибиревской улице. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.

— Приглашаем всех желающих, независимо от уровня физической подготовки. Упражнения несложные, но эффективные, направлены на укрепление мышц и повышение общего тонуса организма, — уточнила Оксана Груничева.

Занятия гимнастикой проходят по понедельникам и четвергам с 17.00 до 18.00 в колледже, расположенном по адресу: ул. Бибиревская, д. 6. Напомним, что желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету, в филиал «Алтуфьевский» центра соцобслуживания «Бибирево» по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (еп)