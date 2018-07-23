Челябинские власти хотят создать ТОР в Миассе, чтобы привлечь 3,9 млрд рублей инвестиций

"Девятнадцать инвестиционных проектов, более 2 тыс. рабочих мест, порядка 3,9 млрд рублей инвестиций — такой эффект можно получить от присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития Миасскому городскому округу. В правительство России направлена заявка", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Миасс станет пятой по счету территорией опережающего развития в Челябинской области.

Город расположен в 96 км от Челябинска. Население — около 167 тыс. человек. В городе находится 572 промышленных предприятия.