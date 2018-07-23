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Челябинские власти хотят создать ТОР в Миассе, чтобы привлечь 3,9 млрд рублей инвестиций
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Челябинские власти хотят создать ТОР в Миассе, чтобы привлечь 3,9 млрд рублей инвестиций 

ТАСС 23 минуты назад
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области направили в правительство России заявку на создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Миассе. Такой статус позволит привлечь в город 19 инвестиционных проектов на сумму порядка 3,9 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.
"Девятнадцать инвестиционных проектов, более 2 тыс. рабочих мест, порядка 3,9 млрд рублей инвестиций — такой эффект можно получить от присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития Миасскому городскому округу. В правительство России направлена заявка", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Миасс станет пятой по счету территорией опережающего развития в Челябинской области.
Город расположен в 96 км от Челябинска. Население — около 167 тыс. человек. В городе находится 572 промышленных предприятия.
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