Челябинские власти хотят создать ТОР в Миассе, чтобы привлечь 3,9 млрд рублей инвестиций 

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области направили в правительство России заявку на создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Миассе. Такой статус позволит привлечь в город 19 инвестиционных проектов на сумму порядка 3,9 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.
"Девятнадцать инвестиционных проектов, более 2 тыс. рабочих мест, порядка 3,9 млрд рублей инвестиций — такой эффект можно получить от присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития Миасскому городскому округу. В правительство России направлена заявка", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Миасс станет пятой по счету территорией опережающего развития в Челябинской области.
Город расположен в 96 км от Челябинска. Население — около 167 тыс. человек. В городе находится 572 промышленных предприятия.