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Пес Малевич из зооприюта вблизи Дмитровского ищет заботливую семью
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Пес Малевич из зооприюта вблизи Дмитровского ищет заботливую семью 

Управа района Дмитровский города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Как сообщила куратор приюта, собака очень любит ласку, крепкая и коренастая, но небольшая.
— Любимое занятие Малевича — «обниматься». Он готов жить в семье, знаком с городской средой, может спокойно ездить в общественном транспорте, на метро. Пес обожает гулять, но не будет изматывать вас и утомлять своей неуемной энергией, — отметила куратор.
Чтобы познакомиться с псом или забрать его в семью, нужно согласовать свой приезд с волонтерами приюта. Для это необходимо позвонить по номеру телефона 8 (906) 772-97-31 (Неля). (мю)
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