Пес Малевич из зооприюта вблизи Дмитровского ищет заботливую семью

Как сообщила куратор приюта, собака очень любит ласку, крепкая и коренастая, но небольшая.

— Любимое занятие Малевича — «обниматься». Он готов жить в семье, знаком с городской средой, может спокойно ездить в общественном транспорте, на метро. Пес обожает гулять, но не будет изматывать вас и утомлять своей неуемной энергией, — отметила куратор.

Чтобы познакомиться с псом или забрать его в семью, нужно согласовать свой приезд с волонтерами приюта. Для это необходимо позвонить по номеру телефона 8 (906) 772-97-31 (Неля). (мю)