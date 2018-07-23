В Центробанке сменится директор департамента финансовых технологий

Банке России сменится директор департамента финансовых технологий Банка России, говорится в сообщении регулятора. В нем уточняется, что Алиса Мельникова покинет этот пост с 24 июля.

В сообщении уточняется, что топ-менеджер ЦБ покидает должность в связи с решением «продолжить карьеру вне Банка России». Исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий регулятора назначен ее заместитель Иван Зимин.

Мельникова руководила департаментом с 3 июля 2017 г. На момент ее назначения подразделение называлось «департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов». До прихода в ЦБ она возглавляла компанию «Сбербанк-Технологии».