В МЧС рассказали, как легче перенести жару

Пик солнечной активности приходится на промежуток между 11:00 и 16:00 часами, в этот период нужно соблюдать ряд правил, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. Рекомендации по поведению в жару опубликованы на сайте главного управления МЧС России по Калининградской области

В жару следует избегать долгого пребывания на открытом солнце и надевать головные уборы и свободную одежду из натуральных тканей: хлопка или льна. Рекомендуется прикрывать плечи, чтобы не получить солнечные ожоги. Также нужно употреблять больше жидкости. Желательно, чтобы это была обычная вода, не газированная и не сладкая, прохладная, но не очень холодная. Дома хорошо помогает утолить жажду горячий зелёный чай. От употребления кофе стоит отказаться, так как он может привести к обезвоживанию организма и вызвать жажду. Не подходит для питья в жару и квас, изготовленный промышленным способом, так как он содержит много сахара. В жару опасно пить алкоголь: при высокой температуре воздуха опьянение наступает быстрее, возрастает нагрузка на сердце и сосуды.

При длительных поездках в час пик на общественном транспорте стоит делать остановки в пути и выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. В МЧС отмечают, что особенно осторожны должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — в жару им не советуют выходить на улицу. Если такая необходимость всё же есть, то нужно взять с собой лекарства и воду. Если на улице появляются недомогание, головокружение и тошнота, необходимо зайти в тень, сесть, выпить воды, а также намочить платок или любую ткань и приложить её к голове. Нужно постараться не парковать автомобиль на солнце. Перед тем как сесть за руль, следует хорошо проветрить салон. Предотвратить излишний перегрев салона помогут солнцезащитные экраны и светоотражающие тенты. При поездках на машине в час пик стоит делать остановки в тени, особенно если в салоне нет кондиционера. Если во время поездки появляется недомогание, нужно включить аварийную сигнализацию и съехать на обочину. Во время отдыха у водоёмов в жару необходимо больше находиться в тени. При купании заходить в воду нужно постепенно. Резкое ныряние в холодную воду может плохо повлиять на сердечно-сосудистую систему.