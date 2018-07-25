Теряем богатство: в Архангельской области стремительно исчезают леса

В интернете опубликованы данные исследования об уничтожении лесов за последние 17 лет. Архангельская область оказалась в числе регионов, где наиболее стремительно исчезают леса. Говорят, что уже скоро грибы будут собирать на полянах. В чём проблема? Мы попытались разобраться.

Лес как ребёнок

Информация и данные об исчезновении лесов составлены на основе мониторинга экологической ситуации в России , который выполнили сотрудники Мэрилендского университета (находится в США . — Ред.). На интерактивной карте они отметили запасы леса. Только в 2017 году Россия потеряла 5,3 миллиона гектар леса.

«Если говорить в целом по стране, в долгосрочной перспективе у нас 1 миллион гектар вырубается и три миллиона сгорает, — говорит руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко . — По рубке абсолютный лидер — Иркутская область . Дальше идут Архангельская, Вологодская области».

По словам Ярошенко (известен в Архангельской области тем, что продвигает идею создания природного заказника в междуречье Двины и Пинеги — Ред.) в настоящее время разрешённые объёмы рубки рассчитываются с огромным запасом «по старым и липовым данным» и завышены в три раза.

Ещё одна проблема — лесовосстановление. Им должны заниматься пользователи леса во избежание экологической катастрофы.

«Бизнес зачастую экономит на этом. Я как-то раз спросил в Обозерском лесничестве: «Как у вас идёт лесовосстановление?» А мне ответили: «Так лес сам растёт». Да, молодняк растёт, это естественно, но когда на этом месте будет ель или сосна — большой вопрос, — рассказывает почётный работник лесопромышленного комплекса Архангельской области Александр Папий. — Лес как ребёнок — нельзя его посадить и забыть, в надежде, что он вырастет самостоятельно. Заниматься уходом нужно лет десять, а именно: производить на этой площади прореживание и другие необходимые мероприятия».

Отдали олигархам

И действительно, очень много зависит от того, как использовать лес, какие именно рубки проводить. Сейчас же компания приходит на делянку и срубает всё, что растёт, после чего лесовозы везут наше богатство по районным дорогам, зачастую новеньким, разбивают их, да и от леса скоро ничего не останется.

«Леса должно вырубаться столько, сколько его прирастает, — говорит предприниматель, лесопользователь из Виноградовского района Роман Чешков. — Лет через 10 мы будем в полном кризисе, если ситуация не изменится. Конечно, свою роль играет и то, что практически всю лесосеку отдали крупному бизнесу, малый бизнес работает в более умеренных масштабах».

В Правительстве Архангельской области о проблеме тоже в курсе. На минувшей неделе в Карелии прошло совещание по вопросу защиты лесов под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева

«Благодаря проводимой в регионе работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, начиная с 2009 года, количество правонарушений в сфере незаконного оборота древесины сократилось в три раза», — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Кроме этого, он обратил внимание на то, что регионам нужны субсидии на переоснащение лесопожарных формирований техникой и оборудованием. В настоящее время износ спецтехники «Единого лесопожарного центра» 65%, при этом 34% техники имеет износ более 80%.

От редакции: Почему-то не возникает сомнений в том, что субсидию эту область получит, ведь в замах у самого главного «лесоруба» области, Владимира Буторина, который «поглотил» мелкий лесной бизнес, — зять губернатора.