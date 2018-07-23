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Американист: Рейтинг Трампа растёт из-за выполнения предвыборных обещаний и Путина
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Американист: Рейтинг Трампа растёт из-за выполнения предвыборных обещаний и Путина 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Американского институт в эфире НСН подчеркнул, что дальнейшая политическая судьба президента США во многом будет зависеть от промежуточных выборов в Конгресс.
Рейтинг американского президента Дональда Трампа вырос, несмотря на критику его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Сейчас 45% граждан США одобряют деятельность главы страны, что на 1 процентный пункт выше, чем в июне. Опрос проводился за день до саммита Путина и Трампа, который прошёл в Хельсинки. При этом одобрение деятельности президента Соединённых Штатов в Республиканской партии достигло 88%, что уступает лишь рейтингу Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября, сообщает Газета.ру.
Метания Трампа в вопросе вмешательства РФ в выборы назвали «легким компромиссом» Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что рейтинг американского лидера растёт из-за выполнения предвыборных обещаний.
«Я бы не сказал, что вот этот рост связан только с Хельсинским саммитом. Я думаю, это целый комплекс проблем, который Трампу каким-то образом удаётся решать. Главное — это продолжение роста американской экономики. Американцам нравится, как он себя ведёт: независимо от так называемых союзников по НАТО и ЕС. Он практически выполняет все обещания, которые давал в процессе избирательной кампании. До последнего времени ему не удавалось выполнить одно из главных обещаний — улучшить отношения с Россией. Вот сделан первый шаг. Конечно, это тоже сыграло какую-то роль, но в целом, его избирательная база его поддержка растёт постоянно. Сейчас всё будет зависеть от того, что произойдёт в ноябре этого года после промежуточных выборов в Конгресс», — подчеркнул Лозанский.
Напомним, встреча между Трампом и Путиным состоялась 16 июля. Позже представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти США пригласили российского президента с визитом в Вашингтон этой осенью. Позже заместитель министра обороны Соединённых Штатов Джон Руд поддержал эту инициативу. Во время форума по безопасности в Колорадо он заявил, что «честная дискуссия между двумя лидерами — это то, что нужно», сообщает «Русская планета».
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