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Вадим Казаченко: Никогда не приближусь к матери моего сына
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Вадим Казаченко: Никогда не приближусь к матери моего сына 

Мир24 34 минуты назад
Фото: Мир24
Популярный советский и российский эстрадный певец Вадим Казаченко в эфире программы «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР» заявил, что с бывшей женой Ольгой Мартыновой его связывает взаимная неприязнь, и он сочувствует их сыну Филиппу. Встретиться с экс-супругой артист готов только на судебном заседании.
«Я испытываю огромное сожаление к Филиппу. Я искренне сожалею, что его мама вылила тонну лжи и грязи на его отца. Я не собираюсь приближаться к матери Филиппа, не хочу иметь с ней никаких встреч и разговоров. Все вопросы я буду решать с ней в суде», — сказал Казаченко.
Вадим Казаченко — заслуженный артист России. Свой звездный путь он начинал в ВИА «Фестиваль» и в группе «Фристайл». Популярность певцу принес хит «Больно мне, больно», который вышел в 1991 году. С поклонницей Ольгой Мартыновой певец поженился в 2014 году. Этот брак музыкант называл фиктивным и долгое время не признавал сына Филиппа, не соглашался платить алименты.
Мартынова подала в суд на отца своего ребенка, потому что усомнилась в его адекватности. Вадим Казаченко назвал это решение провокацией, получил медицинскую справку о своей вменяемости и доказал, что он уравновешен и психически здоров. После этого экс-супруга артиста отозвала иск.
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