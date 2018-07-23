Жители большинства городов Подмосковья получают чистую воду

Благодаря реализации программы «Чистая вода» жители абсолютного большинства подмосковных городов получают из-под крана воду высокого качества, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.

Воробьев отметил, что в Подмосковье реанимировали большой советский проект Восточной системы водоснабжения — водовода из Владимирской области на восток Московской.

«Благодаря реализации этой программы мы существенно улучшили качество питьевой воды. Сегодня решен вопрос для порядка 1,1 миллиона человек, остались 300 с небольшим тысяч в маленьких поселениях, где нужны отдельные водозаборные узлы. Программа «Чистая вода» дала свой эффект, люди это замечают. Сегодня в абсолютном большинстве городов у нас чистая вода, более того, высокого качества», — сказал Воробьев.