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Жители большинства городов Подмосковья получают чистую воду
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Жители большинства городов Подмосковья получают чистую воду 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Благодаря реализации программы «Чистая вода» жители абсолютного большинства подмосковных городов получают из-под крана воду высокого качества, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.
Воробьев отметил, что в Подмосковье реанимировали большой советский проект Восточной системы водоснабжения — водовода из Владимирской области на восток Московской.
«Благодаря реализации этой программы мы существенно улучшили качество питьевой воды. Сегодня решен вопрос для порядка 1,1 миллиона человек, остались 300 с небольшим тысяч в маленьких поселениях, где нужны отдельные водозаборные узлы. Программа «Чистая вода» дала свой эффект, люди это замечают. Сегодня в абсолютном большинстве городов у нас чистая вода, более того, высокого качества», — сказал Воробьев.
Он добавил, что также Подмосковье получает качественную воду по приемлемой цене благодаря сотрудничеству с «Мосводоканалом».
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