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Воробьев оценил качество питьевой воды
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Воробьев оценил качество питьевой воды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жители абсолютного большинства подмосковных городов получают из-под крана воду высокого качества, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 23 июля.
«Сегодня решен вопрос для порядка 1,1 миллиона человек, остались 300 с небольшим тысяч в маленьких поселениях, где нужны отдельные водозаборные узлы. Программа «Чистая вода» дала свой эффект, люди это замечают», — сказал Воробьев.
Он добавил, что также Подмосковье получает качественную воду по приемлемой цене благодаря сотрудничеству с «Мосводоканалом». Кроме того, по его словам, власти реанимировали большой советский проект Восточной системы водоснабжения — водовода из Владимирской области на восток Московской.
В середине апреля Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московской области чистой питьевой водой. Данное соглашение подразумевает, что объем получаемой от «Мосводоканала» воды вырастет до 16 процентов.
Позже губернатор заявил, что соглашение позволит обеспечить каждого жителя качественной водой уже к концу следующего года. Ранее эти же сроки обозначил министр жилищно-коммунального хозяйства региона. Он отметил, что ежегодно в области модернизируется большая доля соответствующей инфраструктуры.
В мае прошлого года Воробьев поставил задачу обеспечить подмосковных жителей чистой питьевой водой. Он подчеркнул, что здоровье людей должно быть в приоритете.
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