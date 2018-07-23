Ещё
Сотрудники «Жилищника» починили магистрали водоснабжения в зданиях Замоскворечья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники «Жилищника» починили магистрали водоснабжения в зданиях Замоскворечья 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 34 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 21 и 22 июля устраняли аварии на магистралях холодной и горячей воды в зданиях районаЗамоскворечье.
— Наши специалисты в течение выходных отремонтировали системы в нескольких домах на улицах Пятницкая, Большая Татарская, Садовническая и других. Всего в работах были задействованы десять человек. Бригады выезжали на объекты по запросам жителей района, которые оставляли заявки в нашем учреждении, — поделился главный инженер управляющей организации Данила Чернышов.
Он добавил, что, помимо магистралей водоснабжения, сотрудники ГБУ «Жилищник» вкрутили в подъездах новые лампочки вместо перегоревших.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Москвичи узнают о русском искусстве XVIII века Джем-концерт пройдет в Доме культуры «Стимул» Росреестр приглашает москвичей в жюри фотоконкурса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор456
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли115
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России120
Тест: Дачник или дитя асфальта?13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение