Сотрудники «Жилищника» починили магистрали водоснабжения в зданиях Замоскворечья

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 21 и 22 июля устраняли аварии на магистралях холодной и горячей воды в зданиях районаЗамоскворечье.

— Наши специалисты в течение выходных отремонтировали системы в нескольких домах на улицах Пятницкая, Большая Татарская, Садовническая и других. Всего в работах были задействованы десять человек. Бригады выезжали на объекты по запросам жителей района, которые оставляли заявки в нашем учреждении, — поделился главный инженер управляющей организации Данила Чернышов.

Он добавил, что, помимо магистралей водоснабжения, сотрудники ГБУ «Жилищник» вкрутили в подъездах новые лампочки вместо перегоревших.