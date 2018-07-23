Три новых модульных ФАПа закупят осенью для Островского района

Планируется, что новые ФАПы будут поставлены уже в сентябре и установлены в деревне Рубилово, Подмогилье и Покаты.

Влазовский ФАП — структурное подразделение Островской межрайонной больницы — обслуживает жителей 14 близлежащих населенных пунктов. В год сюда за помощью обращаются 240 пациентов, из них 34 ребенка.

Заведующая ФАПом Галина Дмитриева рассказала, что он построен в 2014 году, и здесь есть все условия для оказания современной экстренной медицинской помощи и первичной диагностики. Работают аппараты УЗИ и ЭКГ.

Также на базе ФАПа действует электронная запись к врачам поликлиники Острова. Как добавила главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева , эта возможность решила проблему с очередями в районном медучреждении. «Столпотворения у регистратуры больше нет. Люди приезжают к конкретному врачу к определенному времени», — отметила она.

На базе Влазьевского ФАПа налажена диспансеризация взрослого населения. Еще в нем можно приобрести медикаменты.

«С появление таких современных ФАПов проблем с доступностью оказания первичной медицинской помощи на селе нет. Здесь созданы комфортные условия и есть все необходимое для работы», — отметила Галина Дмитриева.