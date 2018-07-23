Ещё
Асфальт отремонтировали во дворе на Стандартно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асфальт отремонтировали во дворе на Стандартно 

Управа Алтуфьевского района 32 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» во дворе дома 19, корпус 1 привели в порядок поврежденный участок асфальта. Об устранении замечаний отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Фестиваль «Свежесть лета» пройдет на северо-востоке столицы Песни на русском, украинском и сербском языках прозвучали в ЦСО «Алтуфьевский» Центр «мои документы» на Алтушке расширил перечень услуг
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор463
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли116
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России120
Тест: Дачник или дитя асфальта?13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение