Асфальт отремонтировали во дворе на Стандартно

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» во дворе дома 19, корпус 1 привели в порядок поврежденный участок асфальта. Об устранении замечаний отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)