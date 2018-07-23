В России подешевел бензин

Розничные цены на бензин в России снова упали. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes, которые приводит ТАСС . В период с 16 по 20 июля стоимость марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в среднем на 4 и 9 копеек, до 41,7 и 44,5 рубля за литр соответственно.

Сильнее всего цены упали в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах — сразу на 8 копеек, до 41,24 рублей и 41,71 рубля за литр АИ-92 соответственно. Марка АИ-95 сильнее всего подешевела в Северо-Кавказском федеральном округе — на 27 копеек, до 45,4 рублей за литр.

Розничные цены падают вслед за оптовыми, отмечает Kortes. Средняя биржевая стоимость за тонну АИ-92 за отчетный период снизилась на 2,025 рублей, до 44,603 рублей за тонну, средняя биржевая стоимость тонны АИ-95 за аналогичный период упала в цене на 2,904 рубля и составила 45,168 рубля за тонну.

Также вниз пошла стоимость дизельного топлива, который за отчетную неделю подешевел на 4 копейки за литр. Стоимость авиационного керосина, наоборот, за отчетный период выросла на 192 рубля и достигла 57,858 рублей за тонну.