Ещё
В России подешевел бензин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

В России подешевел бензин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Розничные цены на бензин в России снова упали. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes, которые приводит ТАСС. В период с 16 по 20 июля стоимость марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в среднем на 4 и 9 копеек, до 41,7 и 44,5 рубля за литр соответственно.
Сильнее всего цены упали в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах — сразу на 8 копеек, до 41,24 рублей и 41,71 рубля за литр АИ-92 соответственно. Марка АИ-95 сильнее всего подешевела в Северо-Кавказском федеральном округе — на 27 копеек, до 45,4 рублей за литр.
Розничные цены падают вслед за оптовыми, отмечает Kortes. Средняя биржевая стоимость за тонну АИ-92 за отчетный период снизилась на 2,025 рублей, до 44,603 рублей за тонну, средняя биржевая стоимость тонны АИ-95 за аналогичный период упала в цене на 2,904 рубля и составила 45,168 рубля за тонну.
Также вниз пошла стоимость дизельного топлива, который за отчетную неделю подешевел на 4 копейки за литр. Стоимость авиационного керосина, наоборот, за отчетный период выросла на 192 рубля и достигла 57,858 рублей за тонну.
В пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин подписал документ, который позволяет правительству резко повысить экспортную пошлину нефтепродукты, что должно стать экстренным инструментом в случае повторения резких скачков цен на бензин.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль73
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе304
Из россиян сделают «вечных пешеходов»204
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян160
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение