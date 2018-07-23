В ПФО бензин подешевел на 8 копеек

Стоимость 1 литра бензина АИ-92 в Приволжском федеральном округе составила 41,24 рублей, АИ-95 — 41,71 рублей за литр. Об этом говорится в отчете Thomson Reuters Kortes. Цена дизельного топлива составляет около 44,64 рублей. Данные приведены на период с 16 по 20 июля.

Согласно сведениям компании, в России средняя цена АИ-92 немногим выше — 41,7 рублей. Более значителен отрыв АИ-95, стоимость одного литра этой марки составляет 44,5 рублей за литр.

Эти данные несколько отличаются от официальных подсчетов статистиков. По данным Росстата, уже около месяца стоимость 1 литра бензина АИ-95 сохраняется на отметке 44,65 рублей, цена дизельного топлива — 44,48 рублей за литр. С 9 июля незначительно упала стоимость АИ-92 — до 41,57 рублей за литр (–0,1%).

Напомним, правительство России и нефтяники договорились о заморозке цен на бензин. С 1 августа кабмин получит право использовать экспортную пошлину на нефтепродукты в размере 90% от ставки на нефть. Предполагается, что такие меры помогут искусственно сбить рост цен. Применяться они будут лишь в том случае, если компании откажутся от удерживания цен на заправках на одном уровне.

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