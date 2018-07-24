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Врио главы Воронежской области назвал кандидатов в сенаторы
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Врио главы Воронежской области назвал кандидатов в сенаторы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Врио главы Воронежской области Александр Гусев, являющийся кандидатом в губернаторы от "Единой России", представил в избирком список претендентов на кресло сенатора, сообщила во вторник РИА Новости представитель областной избирательной комиссии Анастасия Сержантова.
Накануне Гусев представил в избирком документы для регистрации на выборы губернатора Воронежской области. В документах он также назвал кандидатуры на должность представителя в Совете Федерации от Воронежской области.
"Три человека. Первое, кого он указал, в алфавитном порядке — Карелова Галина Николаевна. Второй человек — Липинский Виктор Иванович, третий человек — Пятецкий Валерий Викторович", — сказала собеседница агентства.
По словам Сержантовой, в настоящее время Липинский является помощником депутата Госдумы Евгения Ревенко, Пятецкий — заместитель руководителя регионального исполнительного комитета воронежского регионального отделения «Единой России», Карелова — заместитель председателя Совета Федерации.
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
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