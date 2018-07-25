Кандидаты от трех партий подали документы на выборы губернатора Воронежской области

"Избирательная комиссия Воронежской области приняла сегодня документы для регистрации кандидата Климова Виталия от «Справедливой России», Игоря Перевезенцева, выдвинутого Партией роста, и сейчас документы сдает Бурцев Олег, выдвинутый от ЛДПР", — сказала собеседница агентства.