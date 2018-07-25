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Кандидаты от трех партий подали документы на выборы губернатора Воронежской области
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Кандидаты от трех партий подали документы на выборы губернатора Воронежской области 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: riavrn.ru
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Представители Партии роста Игорь Перевезенцев, региональных отделений "Справедливой России" Виталий Климов и ЛДПР Олег Бурцев подали в избирательную комиссию Воронежской области документы для регистрации кандидатами на выборах губернатора региона. Об этом в среду сообщила ТАСС ведущий консультант отдела правовой и организационно-кадровой работы Воронежского облизбиркома Анастасия Сержантова.
"Избирательная комиссия Воронежской области приняла сегодня документы для регистрации кандидата Климова Виталия от «Справедливой России», Игоря Перевезенцева, выдвинутого Партией роста, и сейчас документы сдает Бурцев Олег, выдвинутый от ЛДПР", — сказала собеседница агентства.
Ранее документы для регистрации на выборах в облизбирком представили выдвиженец от "Единой России", временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Гусев, представители областных отделений Коммунистической партии РФ Николай Воронин и партии «Родина» Аркадий Минаков.
Как сообщалось, всего восемь партий выдвинули кандидатов для участия в выборах губернатора Воронежской области, которые состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Документы для регистрации пока не сдали адвокат Юрий Слепченко от воронежского регионального отделения Казачьей партии России и предприниматель Сергей Муштенко от партии «Яблоко».
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