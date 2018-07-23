Все по ГОСТу. Нижегородцы смогут проверить качество продукции с помощью смартфона

фото pixabay.comВсе по ГОСТу. Нижегородцы смогут проверить качество продукции с помощью смартфонаНижегородцы смогут проверить качество продукции с помощью специальных QR-кодов. Об этом сообщает Росстандарт.

Предприятия Нижегородской и Свердловской областей стали пилотными регионами, подтвердившие соответствие своей продукции ГОСТу. Качество товара можно определить с помощью отметки НСС — национальной системы стандартизации.

Отмечается, что знак НСС имеют право наносить на упаковку своей продукции только те предприятия, которые провели испытания товара в аккредитованных лабораториях Росстандарта.

Продукция, прошедшая проверку качества, попадает в «белый список» производителей. Ознакомиться с реестром можно на сайте Росстандарта.

По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, для бизнеса использование знака НСС — хорошая возможность завоевать доверие потребителя к своей продукции, а для потребителя — приобрести заведомо качественный товар.

Помимо «белого» списка появится и «черный», в который попадут недобросовестные производители, использующие знак НСС без прохождения испытаний в аккредитованных Росстандартом лабораториях.