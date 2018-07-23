Адвокаты: Дело о пытках в колонии должно дать ход реформе судебной системы

Евгений Тарло и Александр Карабанов заявили НСН, что широкая огласка видео с пытками даёт шанс на то, что виновные понесут наказание.

В ярославской колонии №1 были отстранены от работы 17 сотрудников после публикации 10-минутного видео с пытками заключённого, сообщает ТАСС . Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин . По факту происшествия заведено уголовное дело, на месте ведутся обыски, выемка документов и другие проверочные мероприятия. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СК по Ярославской области, по делу уже задержаны шесть сотрудников колонии, вопрос об их судьбе будет решать в ближайшее время.

Организаторы пыток однозначно понесут наказание, так как дело получило широкий резонанс, заявил в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья Евгений Тарло. Однако чтобы искоренить такие инциденты в российских колониях, необходимы глобальные изменения, как в законодательстве РФ , судебной системе, так и в общественном сознании.

«Односложно это не решить. Нужно менять очень многое во всей нашей судебной и правоохранительной системе. Нужно, чтобы на службу в органы люди приходили не зарабатывать, а служить честно и бороться за справедливость. Я боюсь, что сейчас это не так. Если мы это не изменим, то всё бесполезно. Кого-то из них [фигурантов дела] и сильно накажут, раз уж придали такой огласке. И думаю, что неслучайно эти съёмки оказались в сети. Но не важно, кто придал огласке, такие пытки недопустимы. Должно быть проведено расследование, и этот случай должен быть разобран, но и нужно сделать так, чтобы это было недопустимо в будущем», — заявил адвокат.

Вырванные ногти, дубинки и унижения. В СПЧ рассказали о пытках в колониях По его словам, изменения должны коснуться всех аспектов правоохранительной системы, политической, непосредственно самого законодательства. Нужна активизация работы представительных органов власти, самостоятельной прессы, также необходимы перемены в самом обществе.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. В эфире НСН он подчеркнул, что на сегодняшний день случай в ярославской колонии не является уникальным, но он должен стать поводом для серьёзного реформирования системы.

«К сожалению, те события, которые мы видели на видеозаписи, это не рядовые события, которые процветают в конкретной колонии. Это методы и способы, которые используют по всей России. К сожалению, метод насильственного воспитания является, по мнению руководителей данной колонии, одним из самых эффективных, и пока его полностью не истребили. Этот случай, безусловно, должен послужить для начала огромной реформы, чтобы и правозащитники, и службы внутренней безопасности проверяли аналогичные случаи, потому что я уверен, что жалоб, которые пишут заключённые на имя прокурора, очень много. Их необходимо рассматривать и возбуждать уголовные дела», — заключил Карабанов.

Инфаркт Малобродского. В Кремле сожалеют Также он выразил уверенность, что это громкое дело получит логическое развитие, и все виновные будут наказаны. Добавим, в то же время стало известно, что адвокат, опубликовавшая видеозапись с пытками в колонии, покинула Россию из-за угроз личной расправы. Как отмечает Ura.ru, они поступали от сотрудников колонии, которые попали на видео.