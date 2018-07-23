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Улицы Белгорода перекроют во время празднования Крещения Руси
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Улицы Белгорода перекроют во время празднования Крещения Руси 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
28 июля в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси ограничат проезд по некоторым улицах Белгорода, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В праздничный день в Белгороде пройдет крестный ход от храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии до памятника равноапостольному князю Владимиру, где пройдет молебен и концерт. В связи с этим проезд с 10:00 до окончания мероприятия запретят по следующим адресам:
по улице Мокроусова — от Костюкова до проспекта Ватутина, по проездам со стороны улицы Королева к Мокроусова, по проспекту Ватутина — от Королева до 5 Августа, по бульвару 1 Салюта — от улицы Костюкова до проспекта Ватутина, по проезду со стороны Академической, по Костюкова — от Мокроусова до Академической.
Автомобилисты смогут объехать перекрытые участки дороги по проспекту Б. Хмельницкого, проспекту Славы, улицам Преображенская, Белгородского полка и Волчанской.
Также с 23:00 27 июля до окончания праздничных событий ограничат остановку и стоянку машин:
по улице Щорса — от Королева до Костюкова, по улице Мокроусова — от строения 7А до проспекта Ватутина, по проездам со стороны улицы Королева к Мокроусова, по проспекту Ватутина — от Королева до 5 Августа, по проезду со стороны проспекта Ватутина к Академической, по улице Костюкова — от Мокроусова до проезда к Академической.
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