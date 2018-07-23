Улицы Белгорода перекроют во время празднования Крещения Руси

28 июля в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси ограничат проезд по некоторым улицах Белгорода , сообщили в пресс-службе городской администрации.

В праздничный день в Белгороде пройдет крестный ход от храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии до памятника равноапостольному князю Владимиру, где пройдет молебен и концерт. В связи с этим проезд с 10:00 до окончания мероприятия запретят по следующим адресам:

по улице Мокроусова — от Костюкова до проспекта Ватутина, по проездам со стороны улицы Королева к Мокроусова, по проспекту Ватутина — от Королева до 5 Августа, по бульвару 1 Салюта — от улицы Костюкова до проспекта Ватутина, по проезду со стороны Академической, по Костюкова — от Мокроусова до Академической.

Автомобилисты смогут объехать перекрытые участки дороги по проспекту Б. Хмельницкого, проспекту Славы, улицам Преображенская, Белгородского полка и Волчанской.

Также с 23:00 27 июля до окончания праздничных событий ограничат остановку и стоянку машин:

по улице Щорса — от Королева до Костюкова, по улице Мокроусова — от строения 7А до проспекта Ватутина, по проездам со стороны улицы Королева к Мокроусова, по проспекту Ватутина — от Королева до 5 Августа, по проезду со стороны проспекта Ватутина к Академической, по улице Костюкова — от Мокроусова до проезда к Академической.