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20-летнего жителя Березников подозревают в жестоком убийстве соседки
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20-летнего жителя Березников подозревают в жестоком убийстве соседки 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
20-летнего жителя Березников взяли под арест на время расследования жестокого убийства.
По версии следствия, поздним вечером 19 июля молодой человек пришёл к 56-летней соседке, к которой испытывал неприязненные отношения. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею и тело. Чтобы скрыть убийство, гость решил поджечь квартиру. Устроив пожар, парень сбежал.
Сотрудникам полиции и следователям СКР удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемого по «горячим следам». Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, на это ушли сутки.
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство». Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте мужчины. Судья поддержал его и подозреваемого взяли под стражу.
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