20-летнего жителя Березников подозревают в жестоком убийстве соседки

20-летнего жителя Березников взяли под арест на время расследования жестокого убийства.

По версии следствия, поздним вечером 19 июля молодой человек пришёл к 56-летней соседке, к которой испытывал неприязненные отношения. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею и тело. Чтобы скрыть убийство, гость решил поджечь квартиру. Устроив пожар, парень сбежал.

Сотрудникам полиции и следователям СКР удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемого по «горячим следам». Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю , на это ушли сутки.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство». Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте мужчины. Судья поддержал его и подозреваемого взяли под стражу.