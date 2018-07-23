Минэкологии Подмосковья возьмет под охрану колонии лесных муравьев в Щелковском районе

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

«Специалисты Минэкологии подготовили проект положения о государственном природном заказнике «Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества (»Муравей»)». Заказник расположен в Щелковском районе, вблизи дер. Камшиловка, его площадь составляет 209 га. На территории ООПТ отмечено обитание 61 вида наземных позвоночных животных, из них три вида амфибий, один вид рептилий, 46 видов птиц и 11 видов млекопитающих. Главным объектом особой охраны в реорганизуемой ООПТ являются колонии рыжих лесных муравьев, которые сегодня находятся в угнетенном состоянии», — говорится в материале.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в свою очередь сообщил, что в границах ООПТ сохранились 14 больших колоний муравьев.

«11 из них в той или иной степени угнетены. По мнению биологов, это связано с постепенным заболачиванием леса и изменением микроклимата в результате смены породного состава древостоев. Колонии нуждаются в постоянном мониторинге и мероприятиях по восстановлению популяции муравьев», — подчеркнул министр.

По данным пресс-службы, к объектам особой охраны в заказнике относятся также три вида растений, трехпалый дятел и кедровка, занесенные в Красную книгу Московской области.