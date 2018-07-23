Роспотребнадзор проследит за исполнением закона о товарных агрегаторах

Поправки к закону о защите прав потребителей, касающиеся приобретения товаров и услуг в интернете, должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Закон ужесточает ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре или услуге.

"Это первый опыт регулирования торговой деятельности в интернет-пространстве. Для нас совершенно очевидно, что это нужно делать, потому что количество сделок в электронной коммерции растет очень и очень быстро… Хочу сказать, что техническая возможность при наличии компьютера и поиска и при взаимодействии с Минкомсвязью — теперь уже с министерством цифрового развития — у нас есть, и понимание того, как двигаться дальше, у нас тоже есть", — сказала Попова на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По ее словам, при подготовке закона учитывался как мировой опыт и позиция органов исполнительной власти, так и мнение самих интернет-агрегаторов и пользователей сети.

Новый закон вводит понятие «агрегатор» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге. Кроме того, потребитель будет иметь право предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате суммы произведенной им предварительной оплаты товара. Также в законе прописаны условия, при которых владелец агрегатора должен будет вернуть деньги в течение 10 календарных дней.