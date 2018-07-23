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Роспотребнадзор проследит за исполнением закона о товарных агрегаторах
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Роспотребнадзор проследит за исполнением закона о товарных агрегаторах 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор располагает техническими возможностями для отслеживания исполнения законодательства о защите прав потребителей в интернете, работа будет вестись совместно с Минкомсвязью, заявила глава надзорного ведомства Анна Попова.
Поправки к закону о защите прав потребителей, касающиеся приобретения товаров и услуг в интернете, должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Закон ужесточает ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре или услуге.
"Это первый опыт регулирования торговой деятельности в интернет-пространстве. Для нас совершенно очевидно, что это нужно делать, потому что количество сделок в электронной коммерции растет очень и очень быстро… Хочу сказать, что техническая возможность при наличии компьютера и поиска и при взаимодействии с Минкомсвязью — теперь уже с министерством цифрового развития — у нас есть, и понимание того, как двигаться дальше, у нас тоже есть", — сказала Попова на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По ее словам, при подготовке закона учитывался как мировой опыт и позиция органов исполнительной власти, так и мнение самих интернет-агрегаторов и пользователей сети.
Новый закон вводит понятие «агрегатор» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге. Кроме того, потребитель будет иметь право предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате суммы произведенной им предварительной оплаты товара. Также в законе прописаны условия, при которых владелец агрегатора должен будет вернуть деньги в течение 10 календарных дней.
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