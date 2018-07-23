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На 1-й Радиаторской починили фонтан
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На 1-й Радиаторской починили фонтан 

Управа района Войковский 44 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Сотрудники коммунальных служб провели ремонт фонтана по адресу 1-я Радиаторская улица, дом 7. Ранее о поломке объекта сообщил один из жителей.
«В ветеранском дворике не работает фонтан», — отметил москвич в сообщении на портале «Наш город».
О проведении ремонта власти района отчитались спустя двое суток. Официальный ответ предоставила глава управы Войковского района Лариса Осипова.
«Сообщаю, что работы по ремонту фонтана выполнены», — говорится в сообщении.
Напомним, для того, чтобы оставить обращение на портале «Наш город», достаточно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)
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