На 1-й Радиаторской починили фонтан

Сотрудники коммунальных служб провели ремонт фонтана по адресу 1-я Радиаторская улица, дом 7. Ранее о поломке объекта сообщил один из жителей.

«В ветеранском дворике не работает фонтан», — отметил москвич в сообщении на портале «Наш город».

О проведении ремонта власти района отчитались спустя двое суток. Официальный ответ предоставила глава управы Войковского района Лариса Осипова.

«Сообщаю, что работы по ремонту фонтана выполнены», — говорится в сообщении.

Напомним, для того, чтобы оставить обращение на портале «Наш город», достаточно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)