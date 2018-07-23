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Счетная палата проведет комплексную проверку РКК «Энергия»
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Счетная палата проведет комплексную проверку РКК «Энергия» 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Счетная палата РФ проведет комплексную проверку ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», заявил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"СП проведет в ближайшее время комплексную проверку РКК «Энергия» по просьбе Роскосмоса", — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. В июне также сообщалось, что 40% нарушений, выявленных СП в прошлом году, пришлись именно на «Роскосмос». В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей.
Счетная палата РФ готова провести проверку предприятий космической отрасли, если получит соответствующее поручение, сообщил председатель СП Алексей Кудрин. Вместе с тем глава ведомства напомнил, что Счетная палата может проводить проверку только по указанию президента, Госдумы и правительства.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, обыск начался в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона как человека, знакомого с подозреваемыми. Позднее «Роскосмос» сообщил, что глава госкорпорации поручил оказывать следствию максимальное содействие.
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