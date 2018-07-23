Может ли Вселенная быть плоской. Если да, то как 

Что такое Вселенная? Ответ на этот вопрос гораздо более сложен, чем может показаться на первый взгляд. Для одних это понятие, скорее, умозрительное (философское), в то время как другие делают акцент на материальной части, которая доступна для наблюдения сейчас или будет доступна для исследования в будущем.
Еще более интерес вопрос о «форме» Вселенной, если, конечно, здесь вообще данный термин можно употребить. Примечательно, что некоторые ученые говорят, что Вселенная может быть плоской.
Но это не означает, что она плоская, словно лист. Имеется в виду свойство трехмерной плоскостности — евклидовой (неискривленной) геометрии в трех измерениях. Для астрономов евклидов мир — удобная сравнительная модель окружающего пространства. Узнать больше вы сможете, посмотрев короткое видео, подготовленное специально для вас.
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