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Может ли Вселенная быть плоской. Если да, то как
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Может ли Вселенная быть плоской. Если да, то как 

Naked-Science.ru 44 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Что такое Вселенная? Ответ на этот вопрос гораздо более сложен, чем может показаться на первый взгляд. Для одних это понятие, скорее, умозрительное (философское), в то время как другие делают акцент на материальной части, которая доступна для наблюдения сейчас или будет доступна для исследования в будущем.
Еще более интерес вопрос о «форме» Вселенной, если, конечно, здесь вообще данный термин можно употребить. Примечательно, что некоторые ученые говорят, что Вселенная может быть плоской.
Но это не означает, что она плоская, словно лист. Имеется в виду свойство трехмерной плоскостности — евклидовой (неискривленной) геометрии в трех измерениях. Для астрономов евклидов мир — удобная сравнительная модель окружающего пространства. Узнать больше вы сможете, посмотрев короткое видео, подготовленное специально для вас.
Найти другие интересные и познавательные видеоролики можно, посетив специальный раздел на нашем сайте.
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