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Дорожные ямы залатали на участке Выборгской улицы
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Дорожные ямы залатали на участке Выборгской улицы 

Управа района Войковский 44 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
На Выборгской улице проведен ямочный ремонт на проезжей части. Работы были выполнены по просьбе москвичей, которые обратились на портал «Наш город».
«По указанному адресу выполнены работы по устранению замечания. Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — сказано в официальном ответе, который предоставил заявителям и.о. директора ГБУ «Автомобильные дороги САО» Максим Маликов.
Для того, чтобы оставить сообщение на портале «Наш город», необходимо пройти регистрацию, а затем выбрать подходящий раздел. (ео)
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