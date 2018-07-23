Дорожные ямы залатали на участке Выборгской улицы

На Выборгской улице проведен ямочный ремонт на проезжей части. Работы были выполнены по просьбе москвичей, которые обратились на портал «Наш город».

«По указанному адресу выполнены работы по устранению замечания. Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — сказано в официальном ответе, который предоставил заявителям и.о. директора ГБУ «Автомобильные дороги САО» Максим Маликов.

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