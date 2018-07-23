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Командирам частей могут опять разрешить аресты солдат
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Командирам частей могут опять разрешить аресты солдат 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Командирам воинских частей собираются вернуть право самостоятельно сажать провинившихся солдат «на губу». Соответствующую поправку в уставе рассмотрят в течении ближайших шести месяцев, рассказал агентству «Интерфакс» начальник Главного управления военной полиции Владимир Ивановский.
Также военачальник уточнил, что сейчас арестовать военнослужащего и отправить его на гауптвахту можно только по решению гарнизонного суда. Если дать это право командирам, то получится сэкономит время и упростит всю процедуру.
Сейчас солдат может угодить «на губу» за серьезные проступки: грубое нарушение дисциплины, употребление алкоголя, так называемые самоволки или дедовщину. Максимальный срок заключения составляет 30 дней. На гауптвахту отправляют только рядовых мужского пода. Женщин это не касается.
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