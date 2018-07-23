На Адмирала Макарова отрегулировали работу светофора

Светофор для пешеходов вновь работает исправно на улице Адмирала Макарова. Коммунальщики провели ремонт после обращения неравнодушных жителей: о проблеме москвичи сообщили на портал «Наш город».

Максима Ликсутова. Как следует из сообщения на портале, поломку устранили в течение суток после обращения. Заявители получили официальный ответ от руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)