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На Адмирала Макарова отрегулировали работу светофора
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На Адмирала Макарова отрегулировали работу светофора 

Управа района Войковский 44 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Светофор для пешеходов вновь работает исправно на улице Адмирала Макарова. Коммунальщики провели ремонт после обращения неравнодушных жителей: о проблеме москвичи сообщили на портал «Наш город».
Как следует из сообщения на портале, поломку устранили в течение суток после обращения. Заявители получили официальный ответ от руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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