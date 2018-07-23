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Крест вологодской Софии реставраторы восстановят по гарантии
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Крест вологодской Софии реставраторы восстановят по гарантии 

Вологда.рф 40 минут назад
Фото: Вологда.рф
Договоренность с подрядной организацией, проводившей в прошлом году ремонт крестов и куполов Софийского собора, достигнута. Об этом сообщило руководство Вологодского государственного музея-заповедника на странице в соцсети. Гарантийные обязательства в силе — с момента сдачи объекта прошло менее года.
Напомним, один из ажурных «лепестков» с правой стороны креста центрального купола собора отвалился в субботу днем. Не выдержала винтовая конструкция, которую оторвало порывом ветра. Прохожие обнаружили элемент на газоне и сообщили об этом смотрителю.
«В настоящее время руководство музея согласовало график восстановления креста. Работы будут выполнены в рамках гарантийного ремонта в ближайшие две-три недели, будут привлечены альпинисты, другие необходимые специалисты. Благодарим вологжан, которые первыми заметили упавший элемент, благодарим всех за ваше неравнодушное отношение к памятнику, разделяем общую обеспокоенность, вместе с тем данная ситуация под контролем», — сообщает руководство музея-заповедника.
Софийский собор является памятником культуры федерального значения, кресты и купола храма были отремонтированы в прошлом году впервые за последние 60 лет. Реставрацией занимались специалисты из Санкт-Петербурга, из федерального бюджета на эти цели было выделено более 11 млн рублей.
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