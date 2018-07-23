Крест вологодской Софии реставраторы восстановят по гарантии

Договоренность с подрядной организацией, проводившей в прошлом году ремонт крестов и куполов Софийского собора, достигнута. Об этом сообщило руководство Вологодского государственного музея-заповедника на странице в соцсети. Гарантийные обязательства в силе — с момента сдачи объекта прошло менее года.

Напомним, один из ажурных «лепестков» с правой стороны креста центрального купола собора отвалился в субботу днем. Не выдержала винтовая конструкция, которую оторвало порывом ветра. Прохожие обнаружили элемент на газоне и сообщили об этом смотрителю.

«В настоящее время руководство музея согласовало график восстановления креста. Работы будут выполнены в рамках гарантийного ремонта в ближайшие две-три недели, будут привлечены альпинисты, другие необходимые специалисты. Благодарим вологжан, которые первыми заметили упавший элемент, благодарим всех за ваше неравнодушное отношение к памятнику, разделяем общую обеспокоенность, вместе с тем данная ситуация под контролем», — сообщает руководство музея-заповедника.