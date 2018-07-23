Братья Миранчуки, Кудряшов и другие футболисты отдыхают за границей после ЧМ-2018

Неделю назад завершился чемпионат мира по футболу. Для нашей сборной эти соревнования были не легкими, но они смогли дойти до четвертьфинала и показать отличную игру, поэтому стали национальными героями. После стрессовых матчей многие российские футболисты отправились отдыхать за границу. На страницах спортсменов в соцсетях можно увидеть их фото из самых разных стран.

Так Денис Черышев в компании своей возлюбленной Кристины сейчас проводит время в греческом Миконосе. Они загорают, плавают в бассейне и осматривают достопримечательности. А 22-летние братья Миранчуки на неделю отправились в солнечную Турцию . Они не только вдоволь наплавались, но и весело провели время. Антон поделился кадром, на котором позирует с братом и другом под пальмами в одном из местных ресторанов. А Алексей взял с собой возлюбленную Соню Алендер. Из-за сильного солнца она получила ожог губ, но поклонники считают, что девушка просто сильно страстно целовалась с футболистом.

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Федор Смолов улетел отдыхать в Сен-Тропе после незабитого пенальтиБолельщики возлагали много надежд на Федора Смолова во время прошедшего чемпионата мира по футболу, но он не смог в решающий момент забить гол в ворота противника. После неудачи футболист отправился во Францию , чтобы немного развеяться.31-летний Федор Кудряшов устроил семейным отдых. Вместе с супругой Анастасией и детьми он расположился неподалеку от Миранчуков в отеле с аквапарком и роскошным спа. Наследников спортсмена развлекали аниматоры, пока он с супругой наслаждался массажем и другими услугами. Защитник Андрей Семенов тоже провел время с женой. Они отправились в Дубай , где отметили день рождения дочери Александры.

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