Ещё
На фестивале цветов будет представлено 370 тысяч растений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На фестивале цветов будет представлено 370 тысяч растений 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 25 июля, в ГУМе состоится ежегодный Фестиваль цветов, на котором будет представлено 17 видов растений.
— Гости фестиваля смогут увидеть 370 тысяч цветов, в числе которых розовая герань, белая петуния, красная сальвия, оранжевый колеус, — рассказал корреспонденту "Вечерней Москвы" Кирилл Иванов. — Из них будут выложены различные узоры и всевозможные орнаменты.
Цветами будет украшен фасад здания с первого по третий этаж. Чтобы растения дольше сохраняли свежий вид, к ним будет подведена влага с помощью специальной оросительной системы. В день открытия фестиваля в роли садовников выступят известные актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены и заслуженные работники ГУМа.
— Подобные мероприятия проводятся во всем мире, столичный цветочный фестиваль — это аналог знаменитого голландского праздника тюльпанов, — рассказала «Вечерней Москве» кандидат биологических наук Елена Казанцева. — Представленная в ГУМе красота наверняка доставит москвичам радость, впечатлит детишек, разнообразит культурную жизнь нашего города.
Вечерняя Москва: последние новости
Военный советник и ученый: легендарный генерал Махмут Гареев отмечает 95-летие Наталья Сергунина: Москва стала первым регионом, внедрившим новые способы закупок Демографическая яма и последствия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор469
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России121
Тест: Дачник или дитя асфальта?14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение