На фестивале цветов будет представлено 370 тысяч растений

В среду, 25 июля, в ГУМе состоится ежегодный Фестиваль цветов, на котором будет представлено 17 видов растений.

— Гости фестиваля смогут увидеть 370 тысяч цветов, в числе которых розовая герань, белая петуния, красная сальвия, оранжевый колеус, — рассказал корреспонденту "Вечерней Москвы" Кирилл Иванов . — Из них будут выложены различные узоры и всевозможные орнаменты.

Цветами будет украшен фасад здания с первого по третий этаж. Чтобы растения дольше сохраняли свежий вид, к ним будет подведена влага с помощью специальной оросительной системы. В день открытия фестиваля в роли садовников выступят известные актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены и заслуженные работники ГУМа.

— Подобные мероприятия проводятся во всем мире, столичный цветочный фестиваль — это аналог знаменитого голландского праздника тюльпанов, — рассказала «Вечерней Москве» кандидат биологических наук Елена Казанцева. — Представленная в ГУМе красота наверняка доставит москвичам радость, впечатлит детишек, разнообразит культурную жизнь нашего города.