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Фестиваль цветов торжественно откроется в ГУМе в среду
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Фестиваль цветов торжественно откроется в ГУМе в среду 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Один из старейших универмагов Москвы со среды до конца лета превратится в настоящую оранжерею — здесь уже в пятый раз будет проходить традиционный ежегодный Фестиваль цветов, говорится в сообщении пресс-службы ГУМа.
«По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе не уступит ботаническому саду: специально для этого события будет выращено 370 тысяч цветов 17 видов, которые украсят здание изнутри и снаружи. Герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, агератум сиреневый», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля историческое здание внутри и снаружи украсят составленные из живых цветов яркие ромбы и замысловатые узоры: вдоль линий ГУМа расцветут ковры из живых цветов, а фасад от первого до третьего этажа украсят кашпо с петуньями.
Сказочное цветочное многообразие на линиях, около знаменитого фонтана и фасаде исторического здания ГУМа поразит обилием ярких красок и ароматов. Весь периметр цветочных клумб по внешнему фасаду ГУМа будет подсвечен иллюминацией. A для того, чтобы цветы сохраняли свежесть в течение всего месяца, была разработана специальная система полива с применением технологии сохранения влаги.
В день открытия фестиваля 25 июля в роли садовников выступят известные актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены и заслуженные работники ГУМа.
«Все желающие смогут совершить прогулку по цветущему ГУМовскому саду, где вас точно не застигнет дождь, до конца лета», — заключается в материале.
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