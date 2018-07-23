Мертвые лисы с бешенством обнаружены в Саровском районе

Мертвые лисы, зараженные бешенством, обнаружены на территории поселка «Яблоневый сад» в Саровском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Сарова.

Согласно информации, у найденных животных был выявлен вирус бешенства. Отмечается, что болезнь излечима только до появления ее симптомов, после этого летальный исход у животных или людей наступает в 100% случаев.

Напомним, карантин по бешенству в Сарове продлится до 29 августа. В угрожаемую зону вошла территория городского округа города Сарова.

На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

Ранее сообщалось, что трупы бешеных лис найдены в районе Маслихинского моста и в районе профилактория РФЯЦ-ВНИИЭФ.