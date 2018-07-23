Ещё
Мертвые лисы с бешенством обнаружены в Саровском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мертвые лисы с бешенством обнаружены в Саровском районе 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
Мертвые лисы, зараженные бешенством, обнаружены на территории поселка «Яблоневый сад» в Саровском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Сарова.
Согласно информации, у найденных животных был выявлен вирус бешенства. Отмечается, что болезнь излечима только до появления ее симптомов, после этого летальный исход у животных или людей наступает в 100% случаев.
Напомним, карантин по бешенству в Сарове продлится до 29 августа. В угрожаемую зону вошла территория городского округа города Сарова.
На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.
Ранее сообщалось, что трупы бешеных лис найдены в районе Маслихинского моста и в районе профилактория РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Newsroom24: последние новости
Народное голосование стартовало на портале «Команда правительства» Молодежный фестиваль «#ВсеСвои» пройдет в Нижнем Новгороде Жестокое убийство совершено в Нижнем Новгороде 22 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор469
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России121
Тест: Дачник или дитя асфальта?14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение