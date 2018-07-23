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В Самаре пройдет стратегическая сессия «Сбережение народа»
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В Самаре пройдет стратегическая сессия «Сбережение народа» 

Волга Ньюс 45 минут назад
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
На прошлой неделе, 18 июля, прошла первая тематическая стратегическая сессия: «Новое качество жизни» на которой обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, взаимодействия собственников квартир с управляющими компаниями, тему обращения с бытовыми отходами.
На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы сбережения народа. Работа поделена на четыре секции: «Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологи и новые форматы работы», «Доступная и качественная медицина в Самарской области», «IT-медицина — новое направление в медицинской науке и практике», «Цифровое здравоохранение».
В работе секций примут участие академики РАН, представители федерального министерства здравоохранения, руководители больниц и учреждений соцобслуживания, представили СО НКО, представители Агентства стратегических инициатив, врачи, общественники и др.
Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив его на сайт 63lider.ru.
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