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«Больше спутника напоминает»: Надежда Бабкина отдыхает с сыном в Италии
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«Больше спутника напоминает»: Надежда Бабкина отдыхает с сыном в Италии 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
Народная артистка Надежда Бабкина проводит лето в Италии, наслаждаясь ее пейзажами и архитектурой. Компанию в поездке певице составляют гражданский муж Евгений Гор и сын Даниил. В Сети заметили, что мама и ее наследник очень похожи и выглядят как ровесники. При этом некоторым не понравилось, что Даниил поехал в отпуск без своей семьи.
68-летняя певица и телеведущая Надежда Бабкина души не чает в своем единственном сыне, 43-летнем Данииле Заседателеве. Она даже решила взять мужчину с собой в отпуск в Италию, чтобы провести с ним время вдали от московской суеты. Компанию им составляет также 38-летний гражданский супруг Надежды, певец Евгений Гор. Они уже побывали в Пизе, а теперь отправились к морю. «С сыном Данилой! Море шумит, красота!», — подписала снимки Надежда Бабкина.
В Сети порадовались, что мама и сын прекрасно проводят время и даже выглядят на один возраст. Некоторые комментаторы при этом удивились, что Даниил не взял в поездку свою жену и троих детей. Им показалась странной эта ситуация. «Как приятно видеть вас счастливыми! Настолько добрая и лучезарная улыбка, что даже на фото ощущается ваша сильная энергетика и огромный позитив!» «А почему сын не взял с собой свою семью? По-моему, ездить с мамой в таком возрасте — извращение!» «Мама моложе сына выглядит! Молодец!» «Больше спутника напоминает, чем сына»
Кстати, мало кто знает, что Надежда Бабкина однажды спасла жизнь своему сыну после аварии. Будучи школьником, Даниил вместе с другом решили покататься на машине родителей и это закончилось заносом автомобиля. В итоге наследник Бабкиной получил черепно-мозговую травму и у него нарушилась координация. Врачи в больнице решили, что Даниил просто пьян и оставили его лежать на полу. Надежде удалось быстро разыскать своего сына и организовать его лечение по высшему уровню, что помогло избежать печальных последствий. Надежда Бабкина обожает проводить время с семьей и часто навещает внуков, а иногда даже берет их на съемочную площадку.
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