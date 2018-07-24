В каком размере подлежит выплате страховое возмещение при установлении обоюдной вины в произошедшем ДТП

Страховое возмещение вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, может выплачиваться на основании договора имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ ) или договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц (ст. 931 ГК РФ).

Сумма (размер) страхового возмещения (страховой суммы) определяется в порядке, установленном законом или договором, и выплачивается при наступлении страхового случая (ст. 947 ГК РФ, ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее — Закон об ОСАГО), ст. 10 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», далее — Закон о страховании).

Причинение вреда имуществу граждан и (или) юридических лиц, жизни и здоровью граждан в результате ДТП является страховым случаем, наступление которого влечет право на получение страхового возмещения (п. 2 ст. 9 Закона о страховании, ст. ст. 1, 7 Закона об ОСАГО).

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, если иное не установлено законом (п. 1 ст. 963 ГК РФ).

Между тем по договору ОСАГО застрахованным является риск наступления гражданской ответственности при эксплуатации конкретного транспортного средства, поэтому при наступлении страхового случая вследствие действий страхователя или иного лица, использующего транспортное средство, страховщик от выплаты страхового возмещения не освобождается (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

В соответствии с п. 3 ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ). При этом владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т. п.) третьим лицам.

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. Грубая неосторожность самого потерпевшего, которая содействовала возникновению или увеличению вреда, может являться основанием для уменьшения размера возмещения, а не отказа в его возмещении. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное (ст. 1083 ГК РФ).

Таким образом, при наличии вины обоих владельцев источников повышенной опасности размер возмещения определяется соразмерно степени вины каждого. В случае если невозможно установить степень вины, страховые выплаты производятся в равных долях от размера понесенного каждым ущерба.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами!