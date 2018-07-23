Белгородского врача-терапевта осудили за липовые данные в медкартах

Заместителя главврача в Старом Осколе оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области 23 июля.

В 2015 году участковый врач-терапевт внесла липовые данные в карточки пациентов. Эти данные передали в Фонд обязательного медстрахования. В результате медицинской организации был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей, из которых 9450 рублей заработала врач в качестве стимулирующей выплаты.

Старооскольский городской суд приговорил врача к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Также прокурор обратился в суд с иском, чтобы она заплатила еще и 9450 рублей в пользу территориального ФОМС.