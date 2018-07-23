Ещё
Белгородского врача-терапевта осудили за липовые данные в медкартах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белгородского врача-терапевта осудили за липовые данные в медкартах 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Заместителя главврача в Старом Осколе оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области 23 июля.
В 2015 году участковый врач-терапевт внесла липовые данные в карточки пациентов. Эти данные передали в Фонд обязательного медстрахования. В результате медицинской организации был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей, из которых 9450 рублей заработала врач в качестве стимулирующей выплаты.
Старооскольский городской суд приговорил врача к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Также прокурор обратился в суд с иском, чтобы она заплатила еще и 9450 рублей в пользу территориального ФОМС.
АиФ: последние новости
Студентка курского медуниверситета представит регион на конкурсе красоты В Тамбове после удаления миндалин умерла 20-летняя пациентка Жительницы Воронежа выиграли гранты на форуме «Таврида»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор482
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России123
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение