Трапезную храма на Берзарина перевезут в Спас-на-Днепре

В течение нескольких дней у храма на улице Берзарина проходил разбор большой трапезной, которую планируют отвезти в деревню Спас-на-Днепре, где снова соберут.

— Подходит к завершению строительство нового храма, а значит, настало время убирать все те временные постройки, которыми обзавелась наша община за время своего существования. Бывшая трапезная, которая верой и правдой прослужила нам несколько лет, продолжит свое существование в качестве жилого помещения в летнем лагере в Спасе-на-Днепре, — рассказала представитель храма Вера Киселева.

Большая трапезная служила местом сбора по большим праздникам, киноклубом, гостиной, классом воскресной школы, местом проведения детских кружков и праздников, рабочих совещаний и даже мастерской кружка рукоделия.

Следует отметить, что Спас-на-Днепре — место, где традиционно проводится приходской семейный лагерь. В период с 28 июля по 4 августа в Спасе-на-Днепре будет организован небольшой лагерь для людей, собирающих большую трапезную на подворье, и их семей. (ео)