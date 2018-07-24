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На пруду в Лосинке появился общественный спасательный пост
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На пруду в Лосинке появился общественный спасательный пост 

Управа района Лосиноостровский 56 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Окружной общественный пост Региональной общественной организации профилактики и спасения на водах открылся на Джамгаровском пруду; он находится неподалёку от кафе на Стартовой улице, 12.
Вместе с другими мерами безопасности он призван предотвращать несчастные случаи на водоеме и препятствовать купанию в пруду. Несмотря на то, что купание на Джамгаровке запрещено, регулярно находятся любители освежиться в воде в теплые дни.
Как рассказал консультант службы ГОиЧС управы Лосиноостровского района Павел Пиленко, за безопасностью отдыхающих здесь пристально следят вне зависимости от погодных условий.
— В патрулировании пруда участвуют 12 человек, оно осуществляется с 9 часов до 21 часа, — говорит Павел Пиленко. — В ночное время сюда регулярно заезжают машины полицейского патруля.
С возвращением жары на берегу пруда будет дежурить ещё и пожарный экипаж с автомобилем, экипированным для спасения на воде. (иб)
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