Ещё
Скворцова рассказала о сроках укомплектованности врачами первичного звена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скворцова рассказала о сроках укомплектованности врачами первичного звена 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Укомплектованность первичного звена здравоохранения врачами к 2021 году составит 88%, средним медицинским персоналом — 92%, тотальная укомплектованность будет достигнута в 2024 году, рассказала президенту РФ Владимиру Путину министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщается в стенограмме на сайте Кремля.
"Мы планируем уже в 2021 году выйти на 92-процентную укомплектованность первичного звена средним персоналом и 88-процентную — врачами. Фактически на тотальную укомплектованность мы выйдем в 2024 году. Расчеты эти все есть", — сказала Скворцова.
Параллельно ведется работа по обеспечению врачами и средним медперсоналом сердечно-сосудистой и онкологической службы, добавила министр.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор482
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России123
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение