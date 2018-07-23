Скворцова рассказала о сроках укомплектованности врачами первичного звена

"Мы планируем уже в 2021 году выйти на 92-процентную укомплектованность первичного звена средним персоналом и 88-процентную — врачами. Фактически на тотальную укомплектованность мы выйдем в 2024 году. Расчеты эти все есть", — сказала Скворцова.

Параллельно ведется работа по обеспечению врачами и средним медперсоналом сердечно-сосудистой и онкологической службы, добавила министр.