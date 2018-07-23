Скворцова рассказала о сроках укомплектованности врачами первичного звена 

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Укомплектованность первичного звена здравоохранения врачами к 2021 году составит 88%, средним медицинским персоналом — 92%, тотальная укомплектованность будет достигнута в 2024 году, рассказала президенту РФ Владимиру Путину министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщается в стенограмме на сайте Кремля.
"Мы планируем уже в 2021 году выйти на 92-процентную укомплектованность первичного звена средним персоналом и 88-процентную — врачами. Фактически на тотальную укомплектованность мы выйдем в 2024 году. Расчеты эти все есть", — сказала Скворцова.
Параллельно ведется работа по обеспечению врачами и средним медперсоналом сердечно-сосудистой и онкологической службы, добавила министр.