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В администрации Волгоградской области обсудили наследие ЧМ и плохую погоду
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В администрации Волгоградской области обсудили наследие ЧМ и плохую погоду 

АиФ Волгоград 48 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное использованию наследия ЧМ-2018 и работе служб в сложных погодных условиях.
По данным пресс-службы администрации области, обсуждались вопросы организации и проведения матчей «Ротора» на новом стадионе. Андрей Бочаров дал задание изучить опыт других регионов, футбольной премьер-лиги. «Надо посмотреть, проработать, что сделать дополнительно, чтобы люди, которые приходят на матчи „Ротора“, находились в атмосфере праздника», — отметил губернатор. Также глава региона поставил задачу обобщить результаты организации и проведения ЧМ-2018, и разработать предложения по использованию всей имеющейся инфраструктуры, созданной к чемпионату. Помимо этих вопросов на совещании была рассмотрена работа служб в сложных погодных условиях. Перед руководством города поставлена задача спланировать работу по устранению недостатков. Добавим, по предварительным данным синоптиков, в ближайшие дни в Волгоградской области прогнозируется выпадение осадков, в разы превышающих норму.
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