В администрации Волгоградской области обсудили наследие ЧМ и плохую погоду

По данным пресс-службы администрации области, обсуждались вопросы организации и проведения матчей «Ротора» на новом стадионе. Андрей Бочаров дал задание изучить опыт других регионов, футбольной премьер-лиги. «Надо посмотреть, проработать, что сделать дополнительно, чтобы люди, которые приходят на матчи „Ротора“, находились в атмосфере праздника», — отметил губернатор. Также глава региона поставил задачу обобщить результаты организации и проведения ЧМ-2018, и разработать предложения по использованию всей имеющейся инфраструктуры, созданной к чемпионату. Помимо этих вопросов на совещании была рассмотрена работа служб в сложных погодных условиях. Перед руководством города поставлена задача спланировать работу по устранению недостатков. Добавим, по предварительным данным синоптиков, в ближайшие дни в Волгоградской области прогнозируется выпадение осадков, в разы превышающих норму.