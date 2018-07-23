Спасатели пригрозили жителям Среднего Урала пожарами 

Спасатели пригрозили жителям Свердловской области пожарами. В связи с теплой погодой и отсутствием осадков пожарная обстановка может ухудшиться, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, в ближайшие дни в регионе прогнозируется высокая пожарная опасность в связи с жарой до +30 градусов и отсутствием дождей. Спасатели призывают свердловчан быть внимательнее и осторожно обращаться с огнем. «Муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб», — комментируют в региональном управлении МЧС.
При этом спасатели отмечают, что высокую опасность имеют природные пожары, так как огонь из-за ветра быстро распространяется на большой площади. В ГУ МЧС призывают свердловчан ограничть посещение лесов, не разводить там костры, не бросать непоутешнные окурки или спички, не поджигать траву и ограничить проведение огневых работ.
Отметим, на 6 утра 23 июля в Свердловской области не было зарегистрировано природных пожаров. Тем не менее, на 16 территориях региона введен особый противопожарный режим. Ограничения действуют в Полевском, Туринском, Березовском, Камышловском, Талицком, Шалинском, Сысертском, Артинском, Пышминском, Североуральском и Малышевском городских округах, а также Восточном и Обуховском сельских поселениях, Верхнем Дуброво, Верхнем Тагиле и Ревде.