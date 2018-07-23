Заказчик убийства Сергея Брудного надеялся «убрать» предприниммателя Евгения Молодцова

Заказчик убийства предпринимателя Сергея Брудного хотел расквитаться с еще одним известным бизнесменом Евгением Молодцовым по кличке Молодец. В последний момент организатор преступления неожиданно перепутал все карты и изменил имя жертвы.

Александр Геберт в очередной раз заявил, что ни в чем не виноват

Александр Геберт, пытавшийся скрыться от преследования в Венгрии , зашел в суд в веселом расположении духа.

— Всем привет, — в окружении конвоя мужчина успел встретиться глазами с отцом Александром Гебертом.

Попросив 10 телефонных звонков родителям, брату и матери своего ребенка, Александр Геберт откинулся на спинку решеток и, кажется, почти не слушал обвинительное заключение прокурора.

— В ноябре 2013 года он вместе со своим приятелем Алиетдином Махмудовым начал искать людей, которые убьют предпринимателя Евгения Молодцова, — рассказала прокурор. — Они обратились к Абугали Темерханову, который уже сидел в колонии, а тот в свою очередь пообещал найти надежных исполнителей.

В ноябре Темерханов представил первого претендента на роль киллера — мужчина решил, что надежный и преданный ему Денис Александров отлично справится со своей задачей. Долго уговаривать мужчину, погрязшего в долгах, не пришлось — миллион рублей за убийство показался Александрову вполне приличным гонораром.

— Абугали Темерханов встретился с Александром Гебертом у «Радежа» на Ткачева и получил от него цветную фотографию жертвы и 70 тысяч рублей, — уточнила гособвинитель. — На эти деньги Денис Александров купил отечественную «десятку», которую Темерханов поменял на другую машину, зарегистрированную на его отца.

Запоминая каждый шаг волгоградского предпринимателя, пользующегося уважением своих коллег, Денис Александров без спешки готовился к преступлению. В декабре 2013 года Александр Геберт даже успел передать будущему убийце переделанный гладкоствольный нарезной пистолет с глушителями и 20 патронами.

— В марте 2014 года Александр Геберт поменял свои планы и вместо Евгения Молодцова заказал предпринимателя Сергея Брудного. Денис Александров тут же начал собирать информацию про свою новую жертву и выяснил, что чаще всего мужчина останавливается в ресторане «Сосновый бор», «Маруся», «Фасоль». Ездит на иномарке с охраной и имеет оружие, — добавила прокурор. — Вскоре он понял, что убить Брудного с близкого расстояния у него не получится и попросил поменять оружие. В апреле Абугали Темерханов встретился с Александром Гебертом и получил ручной нарезной автомат системы Калашников. Вскоре Темерханов и Александров поехали на заброшенную ферму в Новый Рогачик, чтобы научиться стрелять без единой осечки. Мужчины отправили в бетонную стену не меньше пяти патронов.

Все новые и новые подробности преступления Александр Геберт слушаал с полузакрытыми глазами.

— В апреле Денис Александров понял, что не сможет убить Сергея Брудного, но при этом не отказался от другой роли, — зачитала прокурор. — По настоянию Александра Геберта и Алиетдина Махмудова Темерханов поехал в республику Чечня и предложил дело своему приятелю Хасу Баталову — 14 мая они приехали в Волгоград и сняли квартиру в Дзержинском районе. Вместе Денис Александров и Хасу Баталов проследили за Брудным, а спустя несколько дней поехали на ту же заброшенную ферму, чтобы пострелять из оружия. После стрельб мужчины заявили: они готовы к преступлению.

Назначив день Х, Хасу Баталов и Денис Александров сели в «десятку» и поехали к кафе «Маруся». Мужчины припарковались на проезжей части, и Баталов приоткрыл заднее левое окно.

— Увидев, что Сергея Брудный вышел из своей иномарки, Хасу Баталов выпустил пулю и тяжело ранил жертву, — рассказала прокурор. — Эта же пуля случайно попала в директора Центрального рынка Евгения Ремезова. Сергея Брудного отвезли в областную клиническую больницу: в 22: 15 он скончался. Денис Александров сразу после преступления поехал в старое заброшенное здание за базой на Тулака. Спрятав оружие и патроны, он довез Хасу Баталова до остановки общественного траспорта на СХИ и в ближайшие дни отправился к своему знакомому в Новый Рогачик. Туда же Абугали Темерханов привез ему 10 тысяч долларов.

Отстранено выслушав обвинение, Александр Геберт заявил лишь: «Я не виноват». Все остальные показания мужчина даст позже. Уходя из суда в плотном кольце конвоиров, заказчик убийства Сергея Брудного успел улыбнуться и махнуть на камеру фотографу V1.ru

В феврале этого года Александра Геберта задержали в Венгрии и привезли в Россию . Своей вины в преступлении мужчина не признал.

24 февраля 2015 года за убийство Сергея Брудного и причинение тяжкого вреда здоровью Евгения Ремизова были осуждены Алиетдин Махмудов, Абугали Темерханов и Хасу Баталов. Махмудов был приговорен к 17 годам 6 месяцам лишения свободы, Баталов и Темерханов к 16 и 17 годам соответственно. Осужденные пытались обжаловать приговор, но Верховный суд РФ признал его законным.

В октябре 2010 года влиятельного предпринимателя Евгения Молодцова по кличке Молодец, которого хотел убить Александр Геберт, задержали за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. По мнению знакомых с ситуацией волгоградцев, уличение в хранении арсенала стало лишь предлогом для задержания предпринимателя, который по неофициальным данным возглавляет одну из старейших в регионе организованных преступных групп.