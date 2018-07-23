В Твери пожарные предотвратили ЧП в многоэтажке, сняв кастрюльку с плиты

23 июля в Заволжском районе Твери , почувствовав запах гари из соседней квартиры, жители вызвали пожарных. На улицу Хрустальную, 42, ко второму подъезду подъехали 3 пожарных расчета. Дверь в квартире никто не открыл. Как сообщили соседи, там проживает пожилая женщина.

Пожарным пришлось проникать в квартиру на четвертом этаже через лоджию. Когда они оказались внутри, выяснилось, что хозяйки нет дома. А на включённой газовой плите — кастрюлька со сгоревшей пищей.

— Что она там грела, уже не разобрать. Остались одни угли, — рассказал пожарный.