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Звёзды ближе: чтобы молодо выглядеть, Дженнифер Энистон добавляет в смузи один недорогой ингредиент
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Звёзды ближе: чтобы молодо выглядеть, Дженнифер Энистон добавляет в смузи один недорогой ингредиент 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дженнифер и рецепт её молодости Актриса из легендарного сериала «Друзья» 49-летняя Дженнифер Энистон, похоже, отказывается стареть. В злоупотреблении омолаживающими процедурами она не замечена, и тем не менее выглядит так, словно снималась в роли Рэйчел Грин только вчера.
На фото слева Дженнифер образца 90-х, справа — она же 25 лет спустя. Как она это делает?
О том, как Дженнифер это удаётся, постоянно судачат в соцсетях. А мы предлагаем полюбоваться динамичностью и красотой актрисы.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1794122912410443830_5993154062"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2328125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2328125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Достаточно одной добавки В интервью Энистон рассказала журналистам, как поддерживает кожу в тонусе. Каждое утро она начинает с фруктового смузи, в который добавляет пептид коллагена. В последнее время эта добавка стала пользоваться большой популярностью. «Я просто в восторге от коллагенового пептида. Он работает изнутри. Мои ногти стали крепче, и кожа просто светится здоровьем», — поделилась Дженнифер с корреспондентом wellandgood. Что такое пептид коллагена? Коллаген необходим для поддержания упругости и эластичности кожи. Его включают в состав кремов и патчей и используют в инъекционных и аппаратных процедурах для лица. Недавно новую форму вещества, пептид коллагена, или как его ещё называют гидролизованный коллаген, стали продавать в виде пищевых добавок. Это высокоочищенная форма коллагена животного происхождения. Стоимость средства в интернет-магазине — около 15 евро.
Рецепт Дженнифер На завтрак актриса готовит шейк из чистого протеина, бананов, замороженной вишни, измельчённой зелени, стевии и шепотки какао. Плюс — ложка коллагенового пептида. Такой коктейль подойдёт и в качестве сытного перекуса после фитнес-тренировки.
Фото: Global Look, Instagram.com
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