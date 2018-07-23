Особый противопожарный режим введен в 16 муниципалитетах Свердловской области из-за жары

ЕКАТЕРИНБУРГ , 23 июля. Особый противопожарный режим установлен на территории 16 муниципалитетов Свердловской области из-за жаркой погоды и высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В понедельник, 23 июля, в восточных районах Свердловской области, а также 24 и 25 июля на севере и востоке региона прогнозируется высокая пожарная опасность. Условия для возможного осложнения пожароопасной обстановки сохраняются, в ближайшие дни ожидается жаркая погода без осадков. На сегодняшний день в 16 муниципальных образованиях Свердловской области установлен особый противопожарный режим, который запрещает разведение огня, выходы в лес", — говорится в сообщении.

По данным Свердловского гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни будет выше нормы на 2-4 градуса. До воскресенья температура воздуха днем будет держаться в пределах 25-31 градусов тепла, ночью — 12-17 градусов тепла.