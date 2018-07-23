Оригинальный особняк, созданный на месте старой железнодорожной станции

Здание станции, расположенное в Блумингбурге, штат Нью Йорк , построено в 1889 году в стиле Испанской миссии. Это направление было очень популярно в 1890-1940 годах на юго-западе США , поэтому иногда его называют Калифорнийской миссией. Стиль вдохновлен архитектурой испанских монастырей и церквей, поэтому для него характерны простые формы, грубо оштукатуренные стены с изогнутыми углами, полукруглые окна.

Первоначально здание принадлежало американской частной транспортной компании Ontario & Western Railroad, здесь любили останавливаться пассажиры, ехавшие из Нью Йорка на курорты района Салливан. Депо прекратило работу в 1957 году, а 15 лет назад его приобрели нынешние владельцы. Они очень ответственно подошли к вопросу сохранения исторических деталей, некоторые из них были найдены буквально на земле возле станции, очищены, восстановлены и использованы при реализации проекта дома.

Теперь он имеет примерно 320 квадратных метров жилой площади, которая включает дополнительное крыло — в нем расположилась огромная хозяйская спальня. Не считая ее, есть еще пять спален и три ванные комнаты.

Прежний зал ожидания с оригинальным двусторонним камином между гостиной и бывшей билетной кассой в настоящее время служит домашним офисом.

Как и во многих исторических особняках, здесь есть свои особенности: например, оригинальные арочные проемы с кованными дверями, на которых сохранилась аббревиатура бывшего владельца станции — O&W. Или санузел, отделанный деревянными буазери и плиткой ручной работы, с интересным арочным обрамлением над рукомойником. Кстати, в качестве раковины владельцы приспособили мраморную ванну для птиц, которую привезли из Турции

В доме много мебели из красного дерева, беленого дуба, вишни. В качестве напольного покрытия использованы совершенно разные материалы — здесь и каменная мозаика, и терракотовая плитка с тиснением, и широкие дубовые доски. А в уличные дорожки вмонтированы найденные фрагменты железной дороги.

На просторной кухне с витражными окнами в качестве зоны для завтраков используется барная стойка, а для больших компаний и семейных обедов предусмотрена отдельная столовая.

Здание старались максимально сохранить в первозданном виде, поэтому внешне оно выглядит довольно-таки старым. Но это впечатление обманчиво — в доме есть все удобства, необходимые для жизни в XXI веке.